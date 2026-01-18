Будемо на цьому тижні працювати заради нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні увесь день – доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній. Для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі. Також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Це Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці.

Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним, і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають.

Зараз реалізовуються рішення для збільшення імпорту електрики. Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості й по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Зокрема цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись, ми говорили про це з Джорджею Мелоні: зараз пакети підтримки – а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання – завозиться в Україну. Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу – весь тиждень були удари по об’єктах компанії в різних регіонах, останній – по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Саме так і потрібно – щоб усі спільно працювали, всі в команді України.

Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки: Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку – розвідку для ударів. Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії.

Я хочу відзначити наших воїнів сьогодні: попри все, попри жорстку погоду та постійні штурми Росії є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Я дякую всім вам, хлопці! Гуляйполе: 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Куп’янський напрямок: справжні приклади для інших – 429-та бригада безпілотних систем «Ахіллес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу, 475-й окремий штурмовий полк. Дякую вам дуже! Також Харківська область: 127-ма важка механізована бригада. Дуже дякую! Покровський напрямок: наша 25-та повітрянодесантна бригада та наші підрозділи 425-го окремого штурмового полку. Дякую вам! Сумщина: 71-ша єгерська бригада. Молодці! Очеретинський напрямок: воїни 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Червона калина» та 25-й окремий штурмовий батальйон. Молодці! І ще – наші позиції на Оріхівському напрямку: 128-ма гірсько-штурмова бригада. Дякую вам, воїни! Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе! Дякую кожному, хто працює так, щоб Україна наша жила!

Слава Україні!