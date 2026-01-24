Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.01.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 24.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 431-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 772 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!