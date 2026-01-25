Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.01.2026

Оперативна інформація станом на 08.00 25.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1432-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Любицьке, Воздвижівка, Преображенка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих бомб та здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Званівка, противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у районах Плавнів та Приморського.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 ракет, 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!