Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 28.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1466–та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Олександроград, Коломійці, Писанці, Гаврилівка, Великомихайлівка, Левадне, Покровське, Гуляйпільське, Барвінівка, Копані, Любицьке, Лугівське, Верхня Терса, Блакитне, Преображенка, Комишуваха, Веселянка, Біленьке, Придніпровське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів, з яких 17 – із РСЗВ. Також завдав п’яти авіаударів із застосуванням 16 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Сіверська, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Предтечиного, Малинівки, Часового Яру. Загалом – три рази.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дій агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне знкшкодження окупантів, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також ворог втратив танк, п’ять бойових броньованих машини, 32 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1616 безпілотних літальних апаратів, 149 одиниць автомобільної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!