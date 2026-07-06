Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.07.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 06.07.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1594-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень.

Учора противник здійснив 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8825 дронів-камікадзе та здійснив 2913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог двічі штурмував позиції Сил оборони. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили дванадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Ставки та Діброва, а також у напрямку Греківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 33 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та Різниківка, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

В районах населених пунктів Русин Яр, Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Олександро-Шультиного й Степанівки на Костянтинівському напрямку ворог здійснив шістнадцять атак.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили тридцять атак. Ворог виявляв активність поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямку Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямку населених пунктів Воскресенка, Новогригорівка, Олександроград та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Рибного, Залізничного та Новоселівки, а також у напрямках Чарівного, Привільного, Гіркого, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також знешкоджено сім танків, шістнадцять бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, дванадцять наземних робототехнічних комплексів, три ракети, 1979 безпілотних літальних апаратів, 580 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!