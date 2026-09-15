Будуть додаткові контракти на системи, які посилять захист залізниці, посилять захист прикордонних переходів та інших об’єктів УЗ, і рішення щодо цього є – звернення Президента

21:52 15.09.2026
Budut Dodatkovi Kontrakty Na Systemy Yaki Posylyat Zahyst Zaliznyczi Posylyat Zahyst Prykordonnyh Perehodiv Ta Inshyh Obyektiv Uz I Rishennya Shhodo Czogo Ye Zvernennya Prezydenta

Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Сьогодні є хороша новина про перехоплювачі проти реактивних «шахедів». Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська – є збиття, «шахед» уражено. Але треба ще деякі технічні речі доопрацювати. Потрібно трохи часу. Триває робота й інших наших розробників. Ми чекаємо робочий інструмент. Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію – винищувачі, вертольоти – ми максимально задіяли, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі – перехоплювачі звичайних «шахедів» зараз попрацювали ефективно. Минулої ночі відсоток збиття «шахедів» був 93. Це суттєво, хоча, звісно, треба більше. Державні ресурси, державні фінанси – ми направляємо стільки, скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю.

Я провів сьогодні Ставку і Ставка була саме про захист критичної інфраструктури, захист нашої енергетики, логістики. Багато уваги, безумовно, залізниці. Я хочу спеціально подякувати всім нашим працівникам і працівницям Укрзалізниці за абсолютно фахову та сміливу роботу. І хоча росіяни вважають нашу залізницю однією з провідних цілей, Укрзалізниця працює на рівні, і попри затримки, попри удари, попри всі пошкодження логістику ми зберігаємо. Будуть додаткові контракти на системи, які посилять захист залізниці, посилять захист прикордонних переходів та інших об’єктів УЗ, і рішення щодо цього вже є. Ми говорили з Прем’єр-міністром України, говорили з міністром фінансів, щоб знайти шлях, як нашим державним банкам підтримати нашу державну логістику. Це питання не абстрактне – це життя України.

Сьогодні також із Прем’єром Сергієм Корецьким ми говорили з представниками українських аграріїв. Я вдячний усім у галузі за роботу для України, буквально для наших національних інтересів. У цьому році врожай в Україні навіть більший, ніж у минулому році, і продовольчий експорт може бути значний. Багато проблем через російські удари по портах та продовольчій інфраструктурі, по логістиці. Державні кроки на підтримку аграрної сфери будуть, ми обговорили, що саме потрібно. І по кредитах, і по державному регулюванню та паузах у перевірках, і по підтримці страхування урядовці мають підготувати всі рішення. Активно працюємо з нашими партнерами, щоб було дипломатичне рішення на підтримку нашого експорту. Це не тільки наше питання фактично – від експорту продовольства з України залежать десятки інших країн. І я вдячний кожному партнеру, хто зараз допомагає, і вже залучені Єгипет, залучена Індія, Туреччина, арабські держави. Усі бачать, яке значення має наш експорт, і відчувають: саме з Україною разом можна вирішити питання продовольчої безпеки й гарантувати відсутність кризи вартості життя в країнах, де соціальна стабільність означає безпеку і цих країн, і Європи. Є доручення у наших дипломатів щодо цього, і розраховуємо на відповідні результати. Найближчими тижнями може бути необхідний усім нам результат, це залежить від того передусім, чи достатньо бажання в партнерів просувати кроки на деескалацію в цій війні та зрештою – на мир.

І ще одне.

Я вдячний усім парламентарям, які сьогодні голосували позитивно у Верховній Раді. Кадрове рішення по Генеральному прокурору є, також парламентарі підтримали посилення кримінальної відповідальності за шахрайські кол-центри та за махінації в банках. І відповідальність повинна запрацювати так, щоб не було більше таких явищ. І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. Сім законопроєктів у порядку денному, більшість із них – це перше читання, але кожен із них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. І я прошу всіх у нашій державі бути однаково результативними заради України. Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!

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