ДОПОМОГА ВІД США / G20 БЕЗ УКРАЇНИ / РУМУНІЯ НАВЧАТИМЕ ПІЛОТІВ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

19.08.2023 11:07 27

Боєприпаси для систем ППО, артснаряди та обладнання для розмінування. Таку допомогу Україні передадуть США та Швеція. А Норвегія допоможе боротися із російськими дронами. Тим часом, у Німеччині розробили план щорічної підтримки для нашої країни. Румунія підтвердила, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. А гурт Imagine Dragons у Варшаві підняв український прапор разом із хлопчиком з Миколаївщини. Про найголовніші міжнародні події за тиждень — у нашому дайджесті

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