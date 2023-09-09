ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ВІД США / АКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ

09.09.2023 17:28 22

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