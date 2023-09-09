Міжнародні новини Новини ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ВІД США / АКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ 09.09.2023 17:28 22 Продовжити читання Уперед Смачно та поживно: У Кам’янському перевірили їдальні у навчальних закладах Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Смачно та поживно: У Кам’янському перевірили їдальні у навчальних закладах 09.09.2023 12:17 49 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.09.2023 09.09.2023 8:59 30 Новини Новини України Санкційний наступ світу має відновитися – звернення Президента України 08.09.2023 22:52 67 Mіські новини Новини 32 родини захисників отримали квартири у новому будинку 08.09.2023 20:28 71 Новини Новини України Скерували авіабомби на Херсонщину / Ракетна атака на Суми / Викрили ворожу агентку // Війна.День 562 08.09.2023 17:30 95 Mіські новини Новини Окупанти поцілили в адмінбудівлю у Кривому Розі: одна людина загинула, щонайменше 26 – поранені 08.09.2023 13:46 87