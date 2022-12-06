ДОКЛАДНО ПРО: ГОТОВНІСТЬ ДОРІГ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ДО ЗИМИ. ОЛЕКСАНДР КОЛОМІЙЦЕВ

Про зимове утримання доріг та відкриття руху відремонтованим шляхопроводом поговоримо з очільником служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександром Коломійцевим

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