ДОКЛАДНО ПРО: ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ БЛЕКАУТУ, ВОДУ ТА ТЕПЛО. МИХАЙЛО ЛИСЕНКО

Про світло, воду, тепло, про те, чому в одному під’їзді є живлення, а у сусідньому відсутнє, чому на правому березі міста не буде свердловин, а тільки бочки з бодою, скільки таких планують розмістить і де саме, для чого кожну будуть опломбовувати, а також про те, як зігріти оселі, коли нема опалення, які конвектори краще не купувати, що буде у пунктах незламності Дніпра та чим місто уже допомогло Херсону – про це і не тільки ексклюзивно Михало Лисенко.