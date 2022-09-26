ДОКЛАДНО ПРО. ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ ОБСТРІЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНУ ДНІПРА. ЮРІЙ ФЕДЬКО

Сім місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Дніпрі кілька районів постраждали від обстрілів ворога

ДОКЛАДНО ПРО
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