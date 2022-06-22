ДОКЛАДНО ПРО: МЕДИЧНИЙ ФРОНТ ТА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ. ТЕТЯНА КАПТЄЛОВА

Про медичний фронт та допомогу нашим військовим поговоримо з представницею фонду Віктора та Олени Пінчуків та директоркою поліклініки Інтерпайп – Тетяною Каптєловою.

 

ДОКЛАДНО ПРО
0 переглядів

Вам також може сподобатися

ДОКЛАДНО ПРО: ПЕРЕВІРКИ АЗС ТА РОБОТУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ. ЮРІЙ КІСЛЕЙКО
ДОКЛАДНО ПРО: ПЕРЕВІРКИ АЗС ТА РОБОТУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ. ЮРІЙ КІСЛЕЙКО
Про перевірки АЗС та роботу Держпродспоживслужби у воєнний час. Гість ...
ДОКЛАДНО ПРО
12 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ПЛАТНЕ ПАРКУВАННЯ У ДНІПРІ З 1 ЧЕРВНЯ. БОРИС ПРОЦЕНКО
ДОКЛАДНО ПРО: ПЛАТНЕ ПАРКУВАННЯ У ДНІПРІ З 1 ЧЕРВНЯ. БОРИС ПРОЦЕНКО
З 1 червня у Дніпрі відновлюється платне паркування. Про це поговоримо ...
ДОКЛАДНО ПРО
7 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО - Ефір 09 вересня 2021 р
ДОКЛАДНО ПРО – Ефір 09 вересня 2021 р
Тема випуску: Приватизація об'єктів на Дніпропетровщині Гість: Анна ...
ДОКЛАДНО ПРО
53 переглядів
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com