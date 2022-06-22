ДОКЛАДНО ПРО: МЕДИЧНИЙ ФРОНТ ТА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ. ТЕТЯНА КАПТЄЛОВА Про медичний фронт та допомогу нашим військовим поговоримо з представницею фонду Віктора та Олени Пінчуків та директоркою поліклініки Інтерпайп – Тетяною Каптєловою. ДОКЛАДНО ПРО 0 переглядів Вам також може сподобатися ДОКЛАДНО ПРО: ПЕРЕВІРКИ АЗС ТА РОБОТУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ. ЮРІЙ КІСЛЕЙКО Про перевірки АЗС та роботу Держпродспоживслужби у воєнний час. Гість ... ДОКЛАДНО ПРО 12 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ПЛАТНЕ ПАРКУВАННЯ У ДНІПРІ З 1 ЧЕРВНЯ. БОРИС ПРОЦЕНКО З 1 червня у Дніпрі відновлюється платне паркування. Про це поговоримо ... ДОКЛАДНО ПРО 7 переглядів ДОКЛАДНО ПРО – Ефір 09 вересня 2021 р Тема випуску: Приватизація об'єктів на Дніпропетровщині Гість: Анна ... ДОКЛАДНО ПРО 53 переглядів