ДОКЛАДНО ПРО: ОБСТРІЛИ ДНІПРА ТА РЯТУВАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ. СЕРГІЙ КОРІННИЙ

ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів

Вам також може сподобатися

ДОКЛАДНО ПРО РОБОТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. ЛЮДМИЛА КОПИЛЕНКО
ДОКЛАДНО ПРО РОБОТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. ЛЮДМИЛА КОПИЛЕНКО
Крадії, п’яні за кермом, нелегальна зброя, комендантська година і не ...
ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ВПО. ЛЮДМИЛА КОРОЛЬ
ДОКЛАДНО ПРО. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ВПО. ЛЮДМИЛА КОРОЛЬ
Переселенці, які не отримали виплати, мають подати документи до 1 ...
ДОКЛАДНО ПРО
3 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО. ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ ОБСТРІЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНУ ДНІПРА. ЮРІЙ ФЕДЬКО
ДОКЛАДНО ПРО. ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ ОБСТРІЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНУ ДНІПРА. ЮРІЙ ФЕДЬКО
Сім місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Дніпрі ...
ДОКЛАДНО ПРО
25 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАРІУПОЛЯ ТА ДОНБАССУ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. МИКОЛА ОСИЧЕНКО
ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАРІУПОЛЯ ТА ДОНБАССУ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. МИКОЛА ОСИЧЕНКО
Про 100 тисяч загиблих у Маріуполі, про псевдорефрендум, самогубства, ...
ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПРАВДОВУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. СВІТЛАНА ТОРОПЧИНА-АГАЛАКОВА
ДОКЛАДНО ПРО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПРАВДОВУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. СВІТЛАНА ТОРОПЧИНА-АГАЛАКОВА
8 років з конфіскацією майна за балачки на роботі, за філіжанкою кави ...
ДОКЛАДНО ПРО
5 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ПРИФРОНТОВУ МЕЖІВСЬКУ ГРОМАДУ. ВОЛОДИМИР ЗРАЖЕВСЬКИЙ
ДОКЛАДНО ПРО: ПРИФРОНТОВУ МЕЖІВСЬКУ ГРОМАДУ. ВОЛОДИМИР ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Громади Дніпропетровщини тримають оборону і продовжують у воєний час ...
ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОШКОДЖЕНЕ МАЙНО. ІВАН ЛЕГОСТАЄВ
ДОКЛАДНО ПРО: ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОШКОДЖЕНЕ МАЙНО. ІВАН ЛЕГОСТАЄВ
Тисячі знищених приватних і багатоквартирних будинків, сотні ...
ДОКЛАДНО ПРО
6 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ДИТЯЧІ САДОЧКИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ТЕТЯНА НІКІФОРОВА
ДОКЛАДНО ПРО: ДИТЯЧІ САДОЧКИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ТЕТЯНА НІКІФОРОВА
Дитячі садки повертаються до роботи. Але поки дистанційно. Як це ...
ДОКЛАДНО ПРО
15 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ОБСТРІЛИ КРИВОГО РОГУ ТА НІКОПОЛЯ, РОЗМІНУВАННЯ ТА РОБОТУ ДСНС. СЕРГІЙ КОРІННИЙ
ДОКЛАДНО ПРО: ОБСТРІЛИ КРИВОГО РОГУ ТА НІКОПОЛЯ, РОЗМІНУВАННЯ ТА РОБОТУ ДСНС. СЕРГІЙ КОРІННИЙ
Про розбирання завалів, гасіння пожеж, розмінування і не тільки. В ...
ДОКЛАДНО ПРО
10 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. БОГДАН ЧЕГІЛЬ
ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. БОГДАН ЧЕГІЛЬ
Продовжують працювати попри інтенсивні обстріли. Про роботу ...
ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ОЛЬГА ГОРБ
ДОКЛАДНО ПРО: ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ОЛЬГА ГОРБ
Про старт нового навчального року в умовах повномасштабної війни ...
ДОКЛАДНО ПРО
4 переглядів
ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ З COVID-19. ГАЛИНА ШАМИЧКОВА
ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ З COVID-19. ГАЛИНА ШАМИЧКОВА
Про ситуацію з коронавірусом безпосередньо на Дніпропетровщині ...
ДОКЛАДНО ПРО
6 переглядів
1235

Сторінка 1 з 5

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com