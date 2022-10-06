ДОКЛАДНО ПРО: ПІДГОТОВКУ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ. СЕРГІЙ МАТЮШЕНКО

Підготовка до опалювального сезону на фініші. Про готовність одного з теплопостачальних підприємств Дніпра поговоримо з Сергієм Матюшенко, заступником головного інженера КП «Коменергосервіс»

ДОКЛАДНО ПРО
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