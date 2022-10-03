ДОКЛАДНО ПРО: СУЧАСНУ ОСВІТ ТА ПРОФЕСІЮ ПЕДАГОГА. ОЛЬГА ВОРОНЬКО

Про вчителів, їх покликання та навчання поговоримо з Ольгою Воронько консультантом міського центру професійного розвитку “Освітня траєкторія”, куратором проєкту “Прокачай українську!”

ДОКЛАДНО ПРО
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