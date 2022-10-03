ДОКЛАДНО ПРО: СУЧАСНУ ОСВІТ ТА ПРОФЕСІЮ ПЕДАГОГА. ОЛЬГА ВОРОНЬКО Про вчителів, їх покликання та навчання поговоримо з Ольгою Воронько консультантом міського центру професійного розвитку “Освітня траєкторія”, куратором проєкту “Прокачай українську!” ДОКЛАДНО ПРО 0 переглядів Вам також може сподобатися ДОКЛАДНО ПРО: ОБСТРІЛИ ДНІПРА ТА РЯТУВАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ. СЕРГІЙ КОРІННИЙ ДОКЛАДНО ПРО 18 переглядів ДОКЛАДНО ПРО РОБОТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. ЛЮДМИЛА КОПИЛЕНКО Крадії, п’яні за кермом, нелегальна зброя, комендантська година і не ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів ДОКЛАДНО ПРО. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ВПО. ЛЮДМИЛА КОРОЛЬ Переселенці, які не отримали виплати, мають подати документи до 1 ... ДОКЛАДНО ПРО 3 переглядів ДОКЛАДНО ПРО. ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ ОБСТРІЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНУ ДНІПРА. ЮРІЙ ФЕДЬКО Сім місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Дніпрі ... ДОКЛАДНО ПРО 29 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАРІУПОЛЯ ТА ДОНБАССУ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. МИКОЛА ОСИЧЕНКО Про 100 тисяч загиблих у Маріуполі, про псевдорефрендум, самогубства, ... ДОКЛАДНО ПРО 4 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПРАВДОВУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. СВІТЛАНА ТОРОПЧИНА-АГАЛАКОВА 8 років з конфіскацією майна за балачки на роботі, за філіжанкою кави ... ДОКЛАДНО ПРО 5 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ПРИФРОНТОВУ МЕЖІВСЬКУ ГРОМАДУ. ВОЛОДИМИР ЗРАЖЕВСЬКИЙ Громади Дніпропетровщини тримають оборону і продовжують у воєний час ... ДОКЛАДНО ПРО 4 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОШКОДЖЕНЕ МАЙНО. ІВАН ЛЕГОСТАЄВ Тисячі знищених приватних і багатоквартирних будинків, сотні ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ДИТЯЧІ САДОЧКИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ТЕТЯНА НІКІФОРОВА Дитячі садки повертаються до роботи. Але поки дистанційно. Як це ... ДОКЛАДНО ПРО 15 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОБСТРІЛИ КРИВОГО РОГУ ТА НІКОПОЛЯ, РОЗМІНУВАННЯ ТА РОБОТУ ДСНС. СЕРГІЙ КОРІННИЙ Про розбирання завалів, гасіння пожеж, розмінування і не тільки. В ... ДОКЛАДНО ПРО 10 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. БОГДАН ЧЕГІЛЬ Продовжують працювати попри інтенсивні обстріли. Про роботу ... ДОКЛАДНО ПРО 4 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ОЛЬГА ГОРБ Про старт нового навчального року в умовах повномасштабної війни ... ДОКЛАДНО ПРО 5 переглядів 123…5»Сторінка 1 з 5