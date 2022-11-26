ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ВОЛОДИМИР ДРОБІТЬКО Громади Дніпропетровщини тримають енергетичний та продовольчий фронт. У гостях очільник Магдалинівської громади Володимир Дробітько ДОКЛАДНО ПРО 1 переглядів Вам також може сподобатися ДОКЛАДНО ПРО: ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ БЛЕКАУТУ, ВОДУ ТА ТЕПЛО. МИХАЙЛО ЛИСЕНКО Про світло, воду, тепло, про те, чому в одному під'їзді є живлення, а ... ДОКЛАДНО ПРО 13 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: СПІВФІНАНСУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ОСББ ТА ЖБК. ВЛАДИСЛАВ МАКАРЕЦЬ У Дніпрі стартував пілотний проєкт з закупівлі генераторів для ... ДОКЛАДНО ПРО 10 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОСВІТУ В УМОВАХ ВІЙНИ. МИКОЛА КРАВЧЕНКО Дніпропетровщина вийшла на перше місце за кількістю першокурсників, ... ДОКЛАДНО ПРО 4 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ДЕРУСИФІКАЦІЮ ВУЛИЦЬ ДНІПРА. ВАЛЕНТИН СТАРОСТІН Дніпро активно дерусифікується. Про масову дерусовєтизацію та ... ДОКЛАДНО ПРО 20 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: МАСОВАНУ РАКЕТНУ АТАКУ. СЕРГІЙ КОРІННИЙ Про масовані обстріли ворога та оперативну ситуацію на сьогодні у ... ДОКЛАДНО ПРО 12 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЦІНИ НА ПРОДУКТИ. МИХАЙЛО КРАПИВКО Чого чекати далі від цін на соціально значущі продукти та в цілому на ... ДОКЛАДНО ПРО 8 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ У СИНЕЛЬНИКОВОМУ. ДМИТРО ЗРАЖЕВСЬКИЙ Про опалювальний сезон та режим енергозбереження поговоримо з міським ... ДОКЛАДНО ПРО 18 переглядів ДОКЛАДНО ПРО. СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. ЛЮДМИЛА КОРОЛЬ Дніпропетровщина продовжує приймати вимушених переселенців На яку ... ДОКЛАДНО ПРО 3 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЗАХОДИ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ДМИТРО КИСИЛЕВСЬКИЙ Про життєво важливі заходи на випадок надзвичайних ситуацій поговоримо ... ДОКЛАДНО ПРО 1 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН У ДНІПРІ. АНДРІЙ КЛИМЕНКО Про опалювальний сезон у Дніпрі поговоримо з Андрієм Клименком, ... ДОКЛАДНО ПРО 42 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: МАЙСТЕР-КЛАС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДНІПРІ. ТЕТЯНА НІКІФОРОВА Радіодиктант та майстер клас за участі Олега Скрипки. Як Дніпро ... ДОКЛАДНО ПРО 16 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЗРОСТАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРВІ ТА COVID-19/ ОЛЕНА КУЗЬМЕНКО Про зростання захворюваності на грип і COVID-19 та особливості ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів 123…8»Сторінка 1 з 8