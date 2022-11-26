ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ВОЛОДИМИР ДРОБІТЬКО

Громади Дніпропетровщини тримають енергетичний та продовольчий фронт. У гостях очільник Магдалинівської громади Володимир Дробітько

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