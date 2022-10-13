ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ ПІДГОРОДНЯНСЬКОЇЇ ГРОМАДИ ТА ПІДГОТОВКУ ДО ЗИМИ. АНДРІЙ ГОРБ

Як в умовах тотальної економії йде підготовка до опалювального сезону поговоримо з очільником Підгороднянської громади Андрієм Горбом

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