У Кам’янському розпочалося масштабне оновлення трамвайного парку

12:55 29.07.2026
U Kam Yanskomu Rozpochalosya Masshtabne Onovlennya Tramvajnogo Parku

У Кам’янському розпочали масштабне оновлення трамвайного парку. Місто отримало перший із 17 сучасних трамвайних вагонів, закуплених у межах всеукраїнського проєкту за підтримки Європейського інвестиційного банку. Новий транспорт уже проходить обкатку, а найближчим часом вийде на маршрут. Після завершення необхідних випробувань він розпочне регулярні перевезення пасажирів. Новий рухомий склад виготовляє українська компанія “Татра-Юг”. Важливо, що залучені європейські кошти працюватимуть саме на вітчизняне підприємство, яке створює якісну та конкурентоспроможну продукцію. Новий вагон вирізняється сучасними технічними рішеннями та відповідає вимогам безбар’єрності. Переваги нового транспорту вже встигли оцінити водії. Нові вагони — низькопідлогові, обладнані широкими дверима, системою клімат-контролю, камерами відеоспостереження та пандусом. Такий транспорт буде зручним для людей з інвалідністю, пасажирів похилого віку, а також батьків із дитячими візочками. Крім того, нові трамваї енергоефективні — споживають значно менше електроенергії, ніж вагони попередніх поколінь. Нові трамваї працюватимуть на всіх чотирьох міських напрямках. Ну, а перший вже виїхав на маршрут №1. Сьогодні Кам’янське залишається одним із небагатьох міст України, яке не лише зберегло трамвайне господарство, а й продовжує його модернізацію.

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