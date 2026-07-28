20 кг збитого літака на прикраси: вражаюча історія з Дніпра!

Те, що мало нести смерть, у руках дніпрянки перетворюється на символ незламності та допомогу армії. Майстриня Олександра Кітман виготовляє унікальні сережки й каблучки зі збитих ворожих КАБів, ракет та навіть літаків. Як залізо війни отримує нове життя та чому перед роботою метал «очищають» у солі?

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