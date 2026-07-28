У Кам’янському триває ремонт дорожньої інфраструктури з урахуванням норм інклюзивності

У Кам’янському триває ремонт дорожньої інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють не лише магістралі, а й внутрішньоквартальні дороги. Роботи виконують у межах програми безбар’єрності, щоб зробити пересування мешканців більш комфортним і безпечним. Місцеві жителі на оновлення дворів чекали не один рік. Кажуть, через зношене покриття пересуватися тут було складно як пішки, так і автомобілем. Над оновленням дворів щодня працюють дорожні бригади та спеціалізована техніка. Цього року у планах виконати дорожні роботи у сорока семи дворах Кам’янського.

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