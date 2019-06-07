Який з пляжів у місті найкращий?

Пляжний сезон триває вже тиждень. Офіційно у Дніпрі відкрилися три пляжі. Одинадцятий канал вирушив у масштабний рейд аби дізнатись – чи відповідають місця відпочинку на воді санітарним нормам. Інспектувати будемо за трьома критеріями – чистота, безпека, інфраструктура.

Як і минулі роки – у Дніпрі вже працює три офіційні пляжі – Сагайдак (колишній Воронцовський), пляж на Монастирському острові та у Придніпровську. Аби отримати статус офіційного пляжу, зона відпочинку повинна мати кабінки для перевдягання, фонтанчики з питною водою та навіси від сонця. Також тут мають чергувати медики та рятувальники. Тож чи можуть дніпряни почуватися безпечно на міських пляжах? Зараз перевіримо. Перший фактор, за яким ми обираємо місце відпочинку – чистота. На пляжі у Придніпровську – чистий пісок та у достатній кількості сміттєві урни. А от біля води не все так добре. Місцеві відпочинком задоволені. А це вже пісок на пляжі Сагайдак. Вхід у воду чистий і територія також не викликає зауважень – сміття немає. На Монастирському острові на пляжі і урн побільше, і пісок теж чистий. А от берег вкритий значною кількістю зелених водоростей. На пляжах повинні обов’язково чергувати рятувальники та медики. У Придніпровську вони навіть мають окрему будівлю. Перевіримо вміст аптечки. А це Ілля. Він працює рятівником вже третій рік. Каже: людина його професії має бути спритною. Укомплектована і рятувальна станція пляжу Сагайдак. Чергування тут відзначають спеціальним прапором. Тут аптечка також із усім необхідним. А на медпункті ще й інформація про температуру води та повітря. А на пляжі Монастирського острову працює і окремий підрозділ надзвичайників. У їхній будівлі і медпункт. Тут, окрім аптечки, є й носилки. На пляжі у Придніпровську з інфраструктурою – повний порядок. Є декілька навісів від сонця, кабінки для перевдягання, душ і туалет. Поруч – турніки. І звісно – головна потреба у спекотну погоду. Пляж Сагайдак теж має все необхідне: душ та ногомийки, багато навісів і питний фонтанчик. Щоправда, туалет захований серед дерев та знаходиться метрів за 200 від пляжу. А от Монастирський острів похизуватися повною готовністю до пляжного сезону не може. Тут також є ігрові майданчики, турніки, душові та навіть біотуалети, а до води прокладені доріжки. Але найголовніше – відсутнє. Ще одна проблема з питними фонтанчиками. Їх тут три, але знайти справний – нереально. Держспоживслуба актуальні результати проб води отримала тільки по пляжу Сагайдак. А от Придніпровський та Монастирський чекають додаткові перевірки відповідності санітарним нормам. Цього року усі офіційні пляжі перейшли на баланс комунального підприємства “Парк Придніпровський”. Від колишніх власників повністю готовим до сезону дістався тільки пляж Сагайдак. А от розв’язання проблем з Монастирський потребує дофінансування. Так, щоб запрацювали фонтанчики необхідні дорогі запчастини. Наступного року офіційних пляжів у місті може побільшати. Уже намічені десять стихійних зон відпочинку, які після відповідних перевірок можуть отримати статус міського пляжу.