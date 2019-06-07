Українські виробництва впроваджують цифрові технології

Внаслідок цього впорядковують та спрощують виробничі процеси, в цілому підвищують ефективність. І радо діляться досвідом діджиталізації із колегами на профільній конференції, яку ініціювали ІНТЕРПАЙП та Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП – один із піонерів діджиталізації виробництва. Єдину інформаційну систему тут почали впроваджувати п’ятнадцять років тому. Кожен рік реалізовують в цехах нові проекти. Для прикладу, система технічного обслуговування та ремонту обладнання на заводах ІНТЕРПАЙП працює вже три роки. Технічний парк оснащений спеціальними датчиками, які відстежують стан ключових вузлів та відсилають дані для аналізу в єдину базу. Комп’ютер, на відміну від людини, заздалегідь розуміє яке обладнання скоро потребуватиме ремонту та сигналізує про це. Останнє ноу-хау системи – смарт-окуляри. Фактично це мініатюрний комп’ютер, прилаштований до каски. З такими окулярами робочій може одночасно налагоджувати обладнання та консультуватися з колегами. Миттєво надсилати фото та відео, отримувати інформацію про обладнання та переглядати креслення поруч із агрегатом. Такі цифрові технології – розробка українських програмістів, які все частіше працюють не на закордонних клієнтів в Америці чи Європі, а для вітчизняної промисловості. Учасники заходу – близько вісімдесят представників промислових компаній, розробників та інтеграторів IT-систем та автоматизованих систем управління виробництвом, вишів і науково-дослідних центрів. Серед інших Schneider Electric Україна, Дніпровська політехніка, КПІ, Еліус-М, КБ Південне, Укрграфіт, IT-Enterprise, ІндаСофт-Україна, Метінвест Діджітал, Агентство розвитку Дніпра.