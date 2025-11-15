Громада Кам’янського передала військовим для виконання бойових завдань позашляховик

Громада Кам’янського передали бойовому підрозділу безпілотних систем 3-ї Окремої Штурмової Бригади позашляховик Hummer для виконання бойових завдань. Саме така потужна машина була необхідна захисникам. У складі цього батальйону служить багато кам’янчан. Зараз вони боронять Україну на Харківському напрямку. Міський голова разом із керівником благодійного фонду “Осоння України” особисто зустрілися з бійцями. Поспілкувалися з військовими, обговорили їхні потреби та подальшу співпрацю, ознайомилися з технічними характеристиками дронів. Також, за участь у забезпеченні потреб підрозділу, отримали нагороди та відзнаки бригади.

Продовжити читання