Збезлюдніла Дніпровщина: Чому люди повертаються додому попри небезпеку?

Збезлюдніла Дніпровщина: зачинені хати і оптоволокно вздовж доріг. У цьому репортажі про те, як «Білі янголи» евакують людей з Покровської громади на Дніпропетровщині. Чому люди повертаються додому попри небезпеку? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

