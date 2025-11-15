Збезлюдніла Дніпровщина: Чому люди повертаються додому попри небезпеку?

15.11.2025 17:15
Video thumbnail for youtube video k-iq6dp-bjo

Збезлюдніла Дніпровщина: зачинені хати і оптоволокно вздовж доріг. У цьому репортажі про те, як «Білі янголи» евакують людей з Покровської громади на Дніпропетровщині. Чому люди повертаються додому попри небезпеку? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

