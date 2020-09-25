Дніпро потрапив до жовтої зони 

Із зеленої зони в жовту потрапила Дніпропетровщина. Точніше деякі її міста та райони. В цьому секторі опинились Дніпро та Кривий Ріг. Бо останніми днями тут фіксувались антирекорди. Тільки за останню добу у цих двох містах майже 150 нових хворих на коронавірус. Правила жовтої карантинної зони почнуть діяти з понеділка. Які саме зміни на нас чекають, а також про ситуацію з коронавірусом в цілому — дивіться далі.

Дніпро, Кривий ріг та чотири райони — Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський потрапили до жовтої зони. З наступного тижня в цих адміністративно-територіальних одиницях діятимуть певні обмеження.

За останню добу на Дніпропетровщині зареєстровано 225 нових випадків COVID-19. Кількість хворих стрімко росте.

Останні показники кількості хворих на коронавірус внесли Дніпропетровщині до списку антилідерів. Але медики кажуть, досить швидко регіон може опинитись і в червоній епідзоні.

А от медиків вже не вистачає. Вони вимушені покидати свої звичні відділення та йти рятувати COVID-хворих.

По Україні в цілому за останню добу знов за 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус. Найбільше в Києві, майже чотири сотні. Тільки за четвер в країні було здійснено майже двадцять 7,5 тисяч тестів методом ПЛР. В Міністерстві охорони здоров’я заговорили про сайти, на яких можна купити фальшиві довідки про проходження лабораторного дослідження. І наголосили про відповідальність за підробку документів.

Щодо до Дніпропетровщини, то за останню добу проведено більш ніж 1,5 тисячі ПЛР-тестів.