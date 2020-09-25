Триває суд над генерал-майором Віктором Назаровим

25.09.2020 18:45

Справа довжиною у 6 років. У Дніпровській апеляції триває суд над генерал-майором Віктором Назаровим. 2017-го його визнали винним у службовій недбалості. Через яку над Луганським аеропортом бойовики збили літак Іл-76. Тоді загинули 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Суд призначив Віктору Назарову 7 років позбавлення волі. Нині він це рішення оскаржує.

Під стінами Апеляційного суду з плакатами та фотографіями загиблих у літаку ІЛ-76 військових — їхні родичі. Вони сподіваються, що це засідання буде останнім, і генерал Віктор Назаров нарешті отримає справедливий вирок.

“Уже шостий рік. Очікуємо, що буде просування судового процесу та скажуть вже остаточне рішення. Бо воно так на серці, що вже хай приймають остаточне. Дуже тягне в емоційному плані, психологічному.”

У березні 17-го Павлоградський суд визнав Віктора Назарова винним у краху літака ІЛ-76 й засудив його до 7 років за ґратами. Та своєї провини генерал-майор не визнав. І вже 4-й рік оскаржує вирок в апеляційному суді.

“Позиція моя не змінилася і ніколи не зміниться. Які б засоби тиску сторона обвинувачення не намагалася тут вживати, моя позиція однозначна. Я ні в чому не винен. І буду доводити це в суді.”

В тому, що апеляційний суд має залишити без змін вирок першої інстанції, не сумнівається адвокат потерпілих Повна доказова база, висновки експертиз та покази свідків — усе доводить провину Віктора Назарова.

“Ніяких доказів того, що генерал Назаров невинуватий, чи якісь нові докази, які б свідчили про його невинуватість, під час цього розгляду не було добуто. Вирок Павлоградському суду має залишитись в силі.”

На цьому засіданні сторони перейшли до дебатів. І це заключна перед оголошенням рішення частина процесу. Родичі загиблих просять апеляцію не скасовувати рішення Павлоградського суду та залишити вирок без змін.

У розгляді справи суд оголосив перерву до 15 жовтня. На засіданні своє слово мають сказати ще прокурори та частина родичів загиблих.

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