Рідні зниклих безвісти воїнів АТО провели акцію пам’яті

“Ми — є”! Біля Скверу Героїв матері зниклих безвісти воїнів АТО провели акцію пам’яті. Вони приїхали до Дніпра із різних куточків України, аби нагадати владі про своїх дітей. Роками рідні не мають відомостей про хлопців, декого не можуть витягти з полону. Тему продовжать наші кореспонденти.

Катерина Хом’як приїхала на акцію пам’яті з Луцьку. У руках тримає портрети двох синів – 20-річного Дмитра та 24-річного Володимира. Вони зникли безвісти під час бою з російськими найманцями у середині 2014-го – на підступах до Луганська.

Катерина розшукує синів вже 6 років, проте вірить — вони живі.

А от Світлані після зникнення навіть вдалося поспілкуватися із сином. Одного разу телефоном, ще раз на свій день народження у соцмережах.

Жаліється: точної інформації про його місцезнаходження не може надати ні одна владна структура.

В Україні понад 750 сімей не знають про долю своїх хлопців, які пішли воювати на схід. На Дніпропетровщині таких родин 39. Ще 2 роки тому в Україні створили міжвідомчу комісію, яка мала б внести у реєстр всіх зниклих безвісти, організувати пошукові роботи. Проте ця структура фактично не працює, твердять родичі. Немає й матеріальної підтримки.

А ще рідним зниклих безвісти хотілося б щоб їхніх хлопців не забували. Тож планують створити свою “дошку надії”. Спочатку в Дніпрі, а потім і в інших містах України.