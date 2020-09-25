З гучномовців у середмісті лунають новини російською мовою

Пісні радянських часів та новини російською мовою! Такий контент звучить з гучномовців, які встановлені у середмісті Дніпра — на Європейській площі. Говорити можна будь-якою мовою, але влада має підтримувати та поширювати державну. Такої думки місцеві патріоти. Що про ситуацію думають в мерії, хто керує цією радіохвилею та чи законне таке мовлення? Відповіді на ці питання — далі.

«На теплоходе музыка играет», «Вечная молодость» – та ще багато інших пісень радянських часів російською мовою на всю потужність з ранку до вечора лунають з гучномовців у самому центрі міста! І це попри закони та 6-й рік війни з російськими окупантами.

Пісні радянських часів без перестанку грають з міських динаміків. Це випадково помітила Наталія, ідучи з розмовного клубу на зупинку першого трамваю.

“У мене, як вчителя української мови, одразу ж таке обурення. Тому що от тільки зараз ми навчаємо людей, тільки зараз ми говоримо, українська важлива. Ні “ну какая разница”, тому що отам на Сході за “какую разницу” гинуть люди, вже 4,5 тисячі військових.”

Не лише радянські пісні вразили жінку. Наталія каже — російською мовою начитують і новини, що не є прийнятним.

Наталія твердить, кожен ладен обирати ту мову, якою йому зручно спілкуватись. Але пропагувати на все місто-мільйонник мову іншої країни — неправильно.

“Новини, які лунають російською мовою, гарно поставленим дикторським голосом — таке відчуття, що ти дивишся канал “росія-24″. І це не приватне спілкування, це не ресторан, в кому може лунати що завгодно. Це має контролюватися державою.”

Перехожі реагують на зросійщені гучномовці спокійно. Кажуть — вже звикли.

Втім, ми з’ясували, що гучномовці знаходяться на балансі міськради. А радіохвилю орендує медіаресурс — “Репортер”. Телефонуємо у його редакцію.

За два дні нам ніхто так і не перетелефонував. Тим часом адвокати кажуть — якщо радіомовник не дотримується квот, передбачених законом, то компанії загрожуватиме штраф або навіть позбавлення ліцензії. Нині україномовний контент має становити не менше 75% ефіру.

Чи цікавиться мерія, кому здає в оренду радіохвилю — невідомо. Ми написали офіційний запит до міськради, але там надати відповідь неготові. 11 канал обов’язково слідкуватиме за ситуацією.