Музею спротиву голодомору подарували меблі та офісну техніку

Нові меблі та офісна техніка. Все це для Музею спротиву голодомору подарував благодійний фонд “За дітей”, заснований Марією Пінчук. Благодійники вважають за необхідне популяризувати історію України. Аби мешканці Дніпра та гості міста якомога більше дізнавалися про визначні, хоча й трагічні події нашого минулого.

Музей спротиву голодомору у Дніпрі існує близько пів року та вже має багато пошановувачів. І не дарма, адже його ідея — показати людям відому історію з іншого боку. Заклад молодий, тож він потребує чималої підтримки. Директорка Лілія Богачева знаходить її у громадських діячах. Серед них Марія Пінчук. З Лілею Володимирівною вони товаришують та працюють у громадській раді. Тож Марія Вікторівна вирішила підтримати та допомогти у корисній справі. Нещодавно її благодійний фонд подарував музею офісне обладнання та меблі.

Підтримку музею у благодійному фонді Марії Пінчук називають своїм обов’язком. Адже переконані: українці повинні плекати історію заради майбутнього своїх дітей. Голова фонду Андрій Белік вважає за честь бути причетним до розвитку Музею спротиву голодомору.

На цьому зупинятися не планують. Благодійний фонд Марії Пінчук відкритий до співпраці та підтримує важливі й унікальні для Дніпра ініціативи.