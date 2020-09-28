У Театрі драми та комедії — одразу 5 прем’єр

Режисерів на сцену! Відразу п’ятеро авторів нових вистав у театрі Драми й Комедії провели зустріч з пресою просто у глядацькій залі! Це вперше за багато років, коли театр радує публіку одразу кількома прем’єрами. Що ж побачать шанувальники у цьому сезоні — вже знає Ірина Каблоцька. Дивимось.

П’ятеро режисерів плюс директор театру затишно і з відповідною дистанцією розташувалися на сцені.

Сергій Мазаний запевнив, театр дотримуватиметься всіх санітарних норм й при перегляді вистав. Зала прийматиме 50 відсотків глядачів. Така тактика. А стратегія стосується творчості.

Молоді режисери, між тим, розділяють вічні цінності й досліджують їх.

Та розв’язують ці питання у п’єсі німецького драматурга Ульріха Хубе пінгвіни, голуби й біблійний Ной. Найскладнішій грим й майстерність акторів перевтілюватися у будь-кого, роблять історію незвичайною й сучасною.

А от зануритися у середньовіччя пропонує Олексій Клейменов. Він автор вистави “Фарш”. Від бажання їжі до бажання волі. Все “закрутили” актори у цей “Фарш”.

У п’яти виставах зайнята уся трупа театру. Від дебютантів до зірок. Артист Євген Звягін змагатиметься з самим Аленом Делоном, для якого була написана французьким драматургом Еріком Асу п’єса “Круті віражі”.

Трагедії у цьому параді вистав місця не знайшлося. Можливо тому, що зараз театр не хоче зараз звертатися до цього жанру. А от “пластична драма” буде. Вистава Олега Ніколаєва за назвою “Бомжовий блюз” вже йшла в Оперному театрі. Зараз режисер відновив її в ДРАМіКОМі. Й зайняв у виставі без слів майже усю трупу.

Головний режисер театру Жан Мельников ніби перемкнув ДРАМіКОМ на зовсім неочікуваний жанр. Його вистава “Таксист-2” стане наступною серією після “Занадто одруженого таксиста”. Тобто театральний серіал — це дещо нове!

Важливо, вважають п’ятеро режисерів й директор театру, щоб бажання дивитися вистави не покидало публіку. Глядачі у цьому процесі головні діючи особи.