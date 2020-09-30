На Дніпропетровщині – 271 новий хворий

Абсолютний антирекорд! За останню добу в Україні зафіксована найбільша кількість випадків COVID-19 з початку пандемії — 4027. Окрім Харківщини та Донеччини в лідерах опинилась і наша область — 271 новий хворий. Майже всі вони мешканці Дніпра. І якщо у нас ліжка для коронавірусних хворих заповнені на 25%. То по Україні вже наполовину. Більш детально про ситуацію — дивіться далі.

На Дніпропетровщині добовий показник нових хворих на коронавірус наближається до трьох сотень. А це говорить, що ми в притул наблизились до помаранчевої зони, хоча офіційно ще знаходимось в жовтій.

А в лікарні Мечников кажуть, заклад приймає хворих на COVID-19 щодня, але їх стає все більше. В той час, як ліжок вже не вистачає.

Окрім основних госпітальних баз, куди надходять коронавірусні хворі з усієї області, почали завантажувати й резервні — ті, що передбачались для другої хвилі. Дефіцит медпрацівників намагаються вирішити залученням лікарів з інших відділень.

Навесні більшість випадків коронавірусної хвороби була легкої форми. Зараз же все частіше надходять пацієнти з серйозними ускладненнями, кажуть фахівці. В першу чергу ушкоджуються легені. Все — через запізніле звернення до лікарів. Люди займаються самолікуванням, а це втрачений час.

Шпиталізації підлягають пацієнти, у яких середній та важкий перебіг хвороби. За останню добу до лікарень України потрапили 733 таких пацієнтів. В нашій державі ліжка, резервовані під COVID, заповненні вже наполовину.

Лікарі вкотре наголошують, найкращий спосіб запобігти масовому зараженню коронавірусом, дотримуватися карантину. Також важливо пам’ятати про збалансоване харчування та достатній сон.