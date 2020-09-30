Школи перевіряють на дотримання карантинних заходів

Велика ревізія. У Дніпрі та Кривому Розі стартували перевірки навчальних закладів на дотримання карантинних заходів. Огляд проводять інспектори Держпродспоживслужби разом з представниками поліції. Половину дніпровських шкіл вже перевірили. Наш Єгор Ромахло бачив весь процес на власні очі та вже знає — які з правил порушують найчастіше.

Термоскрінінг, масковий режим, дотримання соціальної дистанції — карантин суттєво змінив роботу шкіл. Та от чи дотримуються усіх цих правил у навчальних закладах — перевіряють інспектори Держпродспоживслужби. Сьогодні ревізія у школі №66.

Перший обов’язковий пункт — перевірка температури на вході у персоналу та вчителів. І у цій школі про це знають.

Термометр тестує на собі інспектор Держпродспоживслужби.

Далі нас люб’язно супроводжує директорка навчального закладу. Прямуємо до туалетів. Тут має бути гаряча вода та рідке мило з антисептиком.

І знову все ідеально. Немов на нас тут чекали. Та як там ситуація у навчальних класах? Їх мають регулярно провітрювати протягом дня.

Усі обов’язкові засоби гігієни у класного керівника також присутні.

Ба більше, загальний шкільний запас масок, антисептику та миючих речовин вражає. Здається, що усіх цих коробок вистачить надовго.

У особливому режимі працює і їдальня. Увесь персонал у халатах, масках та рукавичках. Дистанція між столами півтора метра.

Змінився й буфет. Тепер кожну булочку пакують окремо. Плюс облаштовано захисний екран, аби дитина не контактувала з продавцем.

Та, попри усі заходи безпеки, один клас у цій школі вже пішов на вимушену ізоляцію. COVID виявили в учня третього класу.

У підсумку, ця школа перевірку пройшла успішно. У Держпродспоживслужби розповіли, якщо порушення й були — то мінімальні. Їх усувають одразу після зауваження. Схожа ситуація в усіх вже перевірених навчальних закладах.

Перевірка стартувала тільки в понеділок. Близько половини міських шкіл ревізію пройшли. Грубих порушень при цьому зафіксовано не було. У облдержадміністрації повідомили — аналогічні рейди тривають й у Кривому Розі.

Наразі ж на території області вже 170 класів переведені на дистанційне навчання.