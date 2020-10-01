2-4 жовтня відбудеться DniPro ГогольFest

Активізація мистецького руху. З 2 по 4 жовтня відбудеться DniPro ГогольFest. Він пройде на трьох локаціях — річковому вокзалі, центрі сучасної культури й на водному просторі річки Дніпро. За церемонією відкриття публіка спостерігатиме просто з Фестивального причалу. Що ж цікавого можна буде побачити — вже знає Ірина Каблоцька.

Обрати серед численних заходів DniPro ГогольFest щось одне, складно. Тож організатори радять просто переходити з однієї локації до іншої. Взагалі, цього року роблять ставку на постійний рух. Починаючи з відкриття.

Всі чотири поверхи річкового вокзалу працюватимуть, як майданчики для різноманітних фестивальних подій. Лекції, інсталяції, музичні джеми й навіть прем’єра опери “Про що мовчить Заратустра” пройдуть саме там.

Під час фестивальних заходів діятимуть карантинні обмеження. Але “Проти сучасного мистецтва немає вакцини”, сказав один з організаторів DniPro ГогольFest.” А те, що це особлива подія, яку в нашому місті чекають, в організаторів немає сумніву.9806

Ознайомитися із програмою DniPro ГогольFest можна на його сторінці у соцмережах. Головне нічого не пропустити, бо подія абсолютно унікальна.