На Дніпропетровщини створено 176 дитячих будинків сімейного типу

Шанс на повноцінне дитинство. 30-го вересня в Україні відзначають день всиновлення. З початку року на території Дніпропетровщини з’явилося 11 нових дитячих будинків сімейного типу. Плюс додалися 13 прийомних родин. Загалом майже півтори сотні сиріт вперше відчули, що таке батьківська опіка. Наш Єгор Ромахло побував в гостях в подружжя, для яких порятунок покинутих малюків став сенсом життя. Детальніше — у наступному сюжеті.

Вони дарують батьківську любов та опіку тим, хто її ніколи не знав. Тільки на території Дніпропетровщини наразі створено 176 дитячих будинків сімейного типу. І до одного з них ми сьогодні завітаємо.

Подружжя Войлових — приклад неймовірної любові до дітей. Навіть до тих, що не кровно рідні. Галина з радістю розповідає про кожного свого вихованця. Усі вони, каже, стали частиною її душі.

Зараз подружжя виховує 10 сиріт. Власні ж діти вже дорослі та живуть окремо. Для повноцінного розвитку малечі облаштували навчальну кімнату. Тут вони роблять домашні завдання, бавляться у настільні ігри та відзначають дні народження!

Та є й де малечі розважатись. Поруч ігрова кімната з комп’ютерами та конструктором “Лего”. От для Софійки немає нічого милішого за її іграшковий будиночок.

Для найактивніших батько сімейства разом зі старшими синами побудував повноцінний спортивний майданчик. Облаштували навіть невеличку боксерську зону.

Марійку родина Войлових забрала до себе разом з двома рідними братами — Юрою та Тимуром. 15-річна дівчина розповідає, хоч і не найстарша у сім’ї, та слідкувати за усіма — її прямий обов’язок. Бо найвідповідальніша.

У дівчини, як і у її братів, талант до музики. Марійка грає на скрипці.

А от Тимуру по душі сопілка. Якою дванадцятирічний хлопець володіє майстерно.

Поки знайомились з дітьми, настав час обіду. Мати-вихователька накриває на стіл.

Людмила розповідає, насправді дарувати батьківську любов дітям, що лишились родини — не так важко. Однак, тут не обійтись без міцного терпіння та вміння слухати.

За вісім років існування дитячого будинку Войлові вже випустили у доросле життя з десяток дітей. У планах на майбутнє взяти ще трьох сиріт. Любові та турботи, переконують, вистачить! Загалом, наразі на території області прийомні родини виховують майже дві тисячі покинутих хлопчиків та дівчат.