Дніпровська міська бібліотека зберігає більше мільйона книг

Близько 40 тисяч. Саме стільки в Україні бібліотек. Й останнім часом в суспільстві триває дискусія, чи потрібні вони взагалі. Якщо так, то якими мають бути. У Дніпровській центральній міській бібліотеці та в її філіях зберігається більше мільйона друкованих примірників. Як там зберігають знання та заохочують молоде покоління до читання — знає Анастасія Федотова.

Пані Лідія відвідує Дніпровську центральну міську бібліотеку щомісяця протягом багатьох років. І щоразу бере по 4-5 детективів. Цього навіть не вистачає, ділиться пенсіонерка. Адже вона полюбляє проводити вільний час саме за читанням. І література обов’язково має бути друкованою.

Книги також важлива частина життя пані Ольги. Адже зо три десятиліття жінка працює у бібліотеці.

У Дніпровській центральній міській бібліотеці читачам пропонують художню літературу, іноземні, дитячі книжки. А також спеціалізовані наукові видання та інші. Вони найбільшою популярністю користуються серед відвідувачів старшого покоління. Але і для молоді є дещо особливе.

Це зони для різноманітних виставок, майстеркласів, зустрічей з письменниками та митцями. Тут також є комп’ютери та телевізори, Інтернет-зона, і, звісно, книжки. Життя у цій залі зазвичай кипить. Але з настанням карантину усе довелося переводити у дистанційний формат, що відкрило безліч нових можливостей.

Онлайн виставки та заходи проводять і зараз. І охочих відвідати їх в такому форматі чимало.

Прогрес багато чого змінює. Прикладом, тут сканують книги та створюють електронні варіанти. Їх можна знайти в онлайн каталозі на сайті Дніпровської центральної міської бібліотеки. У вільному доступі й аудіокниги.

Взяти книгу в цій бібліотеці ви можете абсолютно безкоштовно. Їх тут більше півмільйона. Зануритися у світ літератури зручно не виходячи з цих стін просто на м’яких диванчиках. Для маленьких хлопчиків та дівчаток тут створили дитячі куточки. Для молоді — вайфай зони. На відвідувачів також чекають люб’язні бібліотекарі, які з радістю допоможуть з вибором відповідної книги.