У Дніпрі триває голосування за проєкти “Бюджету участі”

Капітальний ремонт під’їздів, придбання комп’ютерної техніки у школи, оновлення парків та ще багато чого. Вже наприкінці жовтня шляхом голосування визначать 130 переможців. А поки учасники діляться власними ідеями на великому форумі. З перших вуст про конкурс знають і наші журналісти.

Вже втретє 18-річний Гліб ініціює громадський проєкт у рамках “Бюджету участі”. Дві його ідеї вже втілили у життя. Нині на голосуванні нова ініціатива “Читаємо разом на Криворізькій”. Її мета — створити унікальний читацький простір замість старої бібліотеки.

Пан Ігор – голова ОСББ. Разом із мешканцями будинку до цьогорічного “Бюджету участі” надіслали аж 7 заявок. На велике фінансування не розраховують, змагаються у розряді малих муніципальних проєктів.

Цьогоріч для участі в бюджеті участі надійшло понад 540 заявок з найрізноманітнішими пропозиціями — від оновлення каналізаційних труб до закупівлі музичних інструментів. Найбільше ідей, як і завжди, у галузі освіти.

Переможців буде близько 130. Визначать їх вже у жовтні шляхом прозорого голосування. Хто саме отримає фінансування — вирішують виключно дніпряни.

Планування та реалізація проєктів-переможців розпочнеться вже наприкінці грудня.