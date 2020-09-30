У Дніпрі будують зливові каналізації на житломасивах 

Сьогодні мерія зібрала журналістів, аби показати — як проходять роботи на об’єктах. Зокрема, нові колектори облаштовують в тих місцях, які найбільше потерпають від підтоплень. Тож, що вже встигли зробили та в яку копійку це обійшлось бюджету — дивіться у наступному матеріалі.

На житломасиві Парус на вулиці Моніторна, 7 добудували зливову каналізацію. Раніше вся ця ділянка потерпала від постійних підтоплень. Часом рівень води становив 20 сантиметрів. Місцеві жителі боялися, що будинок взагалі піде під землю. Втім зараз вже такої загрози немає, кажуть в мерії.

На будівництво витратили майже 8 мільйонів гривень. Компанія підрядник якість гарантує.

Міський голова зазначає, проблема з дощовою каналізацією — для Дніпра типова. Оскільки на багатьох житлових масивах, які забудовувалися ще у радянські часи, зливової системи не було. Тож зараз намагаються виправляти ситуацію.

Остаточно завершити роботи на цьому об’єкті планують за кілька днів, як вщухнуть дощі. Тим часом на Донецькому шосе, 104 також закінчують будувати колектор. Наскільки він потрібний на цій ділянці видно неозброєним оком. Глибокі калюжі вздовж усієї вулиці для тутешніх жителів звична історія. Втім, виконавці робіт переконують — ситуація покращиться.

Будівництво колектору на цій ділянці коштувало платникам податків 9 мільйонів гривень.