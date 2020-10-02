“Хроніки чумного року”! Художній музей запрошує глядачів на виставку епатажного художника Олександра Ройтбурда. 37 своїх творів митець”трансавангардист” та директор одеського Художнього музею готував під час карантину. Виставка вже побувала у Луцьку та у Львові. У Дніпрі ж перед відкриттям експозиції розпитати автора про його рефлексії на тему світової пандемії мала змогу наша Ірина Каблоцька.

На цій картині в стилі “memento mori” – череп, пісочний годинник, метелик та квітка, що символізують швидкоплинність часу.

Зв’язати сучасність із середньовіччям — ідея цієї серії. Недарма Олександр Ройтбурд назвав її “Хроніки чумного року”.

Щороку 21 грудня художник пише автопортрет. Зараз він побачив себе таким. А який він насправді?

Сумний П’єро, гурман, філософ або провокатор? Ройтбурд відповідає, що він ані той, ані другий, ані третій. Особистість художника не повинна асоціюватися з персонажами творів.

А все ж, чи можна змішувати реквієм з буфонадою? Можна, каже Ройтбурд, якщо ви створюєте мистецтво. І будь-яка тема підвладна авторській іронії.

Міркування художника про суть творчості, особливо під час великих випробувань, робить усі питання про легкі сюжети зайвими.

37 частинок життя Олександра Ройтбурда мандрують українськими музеями. Побували у Луцьку і Львові, тепер у Дніпрі.

“Хроніки чумного року” експонуються у Художньому музеї до 25 жовтня.