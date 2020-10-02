Дніпровському медичному коледжу – 150 років 

У далекому 1870-у цей навчальний заклад створили на базі лікарні Мечникова. Сьогодні ж це самостійна кузня майбутнього медичного персоналу. Тут готують медсестер, фельдшерів та акушерів. До дня ювілею на території коледжу навіть з’явився пам’ятник. Наші журналісти з подробицями.

Ранок педагогів та студентів Дніпровського медичного коледжу розпочався з подорожі. Автопробігом вони дістались до лікарні Мечникова. Рівно 150 років тому саме тут заснували їхній навчальний заклад. І сьогодні на честь ювілею вручили частину фасаду тієї самої першої будівлі — тоді ще фельдшерської школи.

16 ще юних майбутніх медиків у білих халатах. Саме стільки набралося студентів у перший рік роботи навчального закладу. Така ж кількість сьогодні брала участь в автопробігу. Катерина — одна з них. Дівчина каже, обрала цей шлях за прикладом бабусі.

Керівництво ж навчального закладу впевнене — для студентів ознайомлення з історією їхнього коледжу стане чималим стимулом для саморозвитку та плідної роботи у майбутньому.

Тим більше чимало випускників коледжу продовжує своє навчання у медичній академії та стають професійними лікарями.

Продовжилось святкування ювілею вже на території коледжу. Аби увіковічити пам’ять про цей знаковий день, тут відкрили пам’ятник.

У обласному департаменті охорони здоров’я ж розповіли — цей медичний коледж виконує надважливу роль. Адже зараз як на території Дніпропетровщини, так і усієї країни дуже не вистачає саме середнього медичного персоналу.

Наразі ж у Дніпровському медичному коледжі навчається понад тисяча студентів.