У Дніпрі 171 новий випадок COVID-19

Дніпро залишився у помаранчевій зоні. Школи підуть на канікули, виші на дистанційне навчання, а гуртожитки мають залишитись без студентів. Такі рекомендації отримають всі навчальні заклади від Міністерства освіти вже в понеділок. По Україні за добу зареєстровано чотири тисячі чотириста двадцять нових випадків COVID-19. Відсьогодні почало діяти оновлене карантинне зонування. Дніпро залишився помаранчевим. Більш детально — далі.

Дніпро залишився у помаранчевій зоні. А це означає, що попередні карантинні правила діятимуть ще, як мінімум, тиждень. Разом з обласним центром в цій зоні опинився і Дніпровський район. А от до жовтого кольору потрапили вісім адміністративно-територіальних одиниць.

За минулу добу в Дніпрі лабораторно підтверджено 171 новий випадок COVID-19. Окрім визначених базових медзакладів для боротьби з коронавірусом, підготовлені й додаткові. В цьому списку вже 8 лікарня, а також 4,6, 9 та 11. Щодо навчальних закладів, на Дніпропетровщині пішли на самоізоляцію вже сто сімдесят класів. Така тенденція по всій країні. Через це профільне міністерство вирішило школярів відправити на канікули раніше.

По Україні абсолютним лідером з розповсюдженості коронавірусу є Харківщина, де вже майже 750 нових випадків за добу. Невтішна ситуація і на Сумщині. За словами міністра охорони здоров’я останнім часом в рази збільшилась кількість випадків пневмонії.

Сімейні лікарі мають дотримуватись стандартів надання допомоги при COVID-19. Це стосується також проходження тестування та комп’ютерної томографії легень. Якщо є направлення від сімейного лікаря, то таке обстеження відбувається безкоштовно. В разі, якщо вам відмовили, то в МОЗ радять скаржитись.

Медики вкотре наголошують, що єдиним способом загальмувати розповсюдження коронавірусу — це дотримання карантинних правил.

В Уряді був схвалений законопроєкт про введення штрафів за перебування без захисних масок у громадських місцях. Для громадян таке порушення коштуватиме до 225 гривень, а для власників закладів, до 5 тисяч гривень.