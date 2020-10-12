Ветеранів та чорнобильців привітали із Днем захисника

У Дніпрі напередодні Свята захисників України привітали ветеранів Афганістану та чорнобильців. Нагороджували грамотами та іменними годинниками. Детальніше — у сюжеті наших кореспондентів.

Приємні слова та цінні подарунки. У Дніпрі сьогодні вітали ветеранів війни в Афганістані та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Адже невдовзі, 14 жовтня, вся країна відзначатиме День захисника України. Самі ж ветерани кажуть — приємно, що про них не забувають.

Важливість події підкреслили й міські чиновники. Мовляв, забувати тих, хто боронив державу — навіть понад 30 років тому — не можна.

Аби не порушувати правил карантину, вітати воїнів АТО вирішили окремо від Афганців та Чорнобильців. Їх нагороджуватимуть вже завтра.