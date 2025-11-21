Служба зайнятості допомагає відповідальному бізнесу підтримувати ініціативи, що формують безбар’єрне середовище

Андрій Петренко – бариста в соціальній кав’ярні-хабі “Сенсорі кафе”. Він переселенець з Покровська на Донеччині. Там працював на шахті. З початком повномасштабного вторгнення став до війська. Минулого року отримав тяжке поранення, пережив ампутацію ноги. Потім були реабілітація та протезування. А далі – нове життя та професія. Соціальну кав’ярню відкрила Анна – на честь свого загиблого брата. Чоловік поклав життя на Покровському напрямку. Тепер його побратими – постійні гості в закладі. Оборонців тут пригощають безкоштовно. Саме Анна запропонувала Андрію та його дружині Тетяні працювати в своєму закладі. Аби здобути нову професію звернулись в Дніпропетровську обласну службу зайнятості. Та пройшли теоритичні і практичні заняття. “Сенсорі кафе” – яскравий приклад свідомого та інклюзивного бізнесу, який підтримала служба зайнятості. Окрім навчання Андрія та Тетяни, роботодавець скористалась програмою Компенсації витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю, яку запропонували в службі зайнятості. За рахунок цього у кав’ярні встановили автоматичні двері, що роблять пересування зручним та безпечним. Заявку на компенсацію можна зробити або в електронному вигляді, або особисто відвідавши Обласну службу зайнятості.

