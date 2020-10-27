Результати місцевих виборів на Дніпропетровщині все ще невідомі

Другу добу в регіоні триває підрахунок голосів. У Дніпрі на ранок опрацювали менш як 20% протоколів. Все через помилки членів дільничних комісій, а також перебої у роботі комп’ютерної системи. Нині ж всі технічні негаразди усунені. Коли нарешті стануть відомі імена лідерів політичних перегонів — наші кореспонденти з’ясовували.

Без кілометрових черг та натовпу, втім з очікуванням. О 9:00 дніпровська виборча комісія відновила свою роботу. Представникам кожної дільниці в електронному режимі призначили час для опрацювання саме їхньої документації. Суттєво, кажуть люди, це не допомогло, адже на ногах вони вже третю добу.

Суттєво ускладнила роботу членів дільничих комісій величезна кількість протоколів. Люди виявилися просто неготовими до такого навантаження.

На 11 ранку територіальна виборча комісія встигла обробити протоколи лише 80 дільниць, всього ж їх у Дніпрі 425. Через величезну кількість помилок та низьку кваліфікацію членів дільничних комісій, дві третини протоколів відправили на уточнення.

“Порекомендували членам ДВК зберігати свою виборчу документацію в сейфах на своїх дільничних виборчих комісіях чи металевих виборчих скриньках, які опечатуються і досі знаходяться під охороною правоохоронців. А самим відпочивати та очікувати свого часу.”

Також затримки виникають через перезавантаження електронного кабінету — не витримує сервер. Зранку протягом 3-4 годин система для внесення даних не працювала, та зараз проблема вже вирішена. Загалом, за сьогодні планують обробити протоколи зі 100 дільниць.

“Ми орієнтуємося до п’ятниці по цим виборчим округам встановити підсумки голосувань по обласній і по районній радах. Далі ми будемо приймати протоколи від районних територіальних комісій з виборів депутатів міської ради та по виборах міського голови.”

Остаточні підсумки голосування Центральна виборча комісія повинна оприлюднити не пізніше 6 листопада. Втім, попередні результати екзит-полів з’явилися ще в день виборів. Так, найбільшу підтримку у Дніпрі отримав чинний міський голова Борис Філатов. Також, попередньо 6 політичних партій подолали 5% бар’єр.