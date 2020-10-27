За останню добу на Дніпропетровщині — 274 нових хворих на COVID-19

Ще одна втрата серед медиків. В Кам’янському від COVID-19 померла старша фельдшерка Центральної підстанції. Про це повідомили в Обласній службі екстреної медичної допомоги. Загалом за період пандемії в Україні цією хворобою заразились майже 22 тисячі медпрацівників. Тож вірус не вщухає. За останню добу в Україні зареєстровано майже шість тисяч сімсот нових випадків. 274 з яких — в нашій області. Детальніше про ситуацію — далі.

За минулу добу на Дніпропетровщині різкого зростання захворюваності на COVID-19 не спостерігалось. З майже 300 нових випадків — 58 сталися у Дніпрі.

Також 44 нових інфікованих зафіксовано у Кривому Розі, але по області найбільша їх кількість у Новомосковську — 75. Днями госпітальним базам області виділили субвенцію на оновлення систем кисневого забезпечення. Вони необхідні для надання допомоги пацієнтам з утрудненим диханням.

“Дніпро отримав 18,7 млн. гривень, Кривий Ріг – 15, Павлоград – 7, 5 млн. Загалом область отримала 60 млн.”

В облдержадміністрації зазначили, що наразі кошти вже надійшли до міст, в яких розташовані опорні заклади. І там розпочинають процедури закупівель.

Кисневі концентратори придбають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді, Першотравенську, Синельниковому.

По Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 6677 осіб. Харків й досі очолює антирейтинговий список — більше півтисячі нових випадків. Його наздоганяє Київ. Не покращується ситуація й у Львові та Одесі. В МОЗ заявляють про значне збільшення кількості ПЛР-тестувань.

Лікарі вкотре нагадують про дотримання протиепідемічних заходів. В першу чергу це стосується людей з супутніми хворобами та осіб похилого віку. Але коронавірус вражає і найменших. Так в Дніпрі рятують життя 3-річному хлопчику, у якого COVID-19. Про це на своїй сторінці повідомила місцева волонтерка.

“У нас новий підопічний — Захарчик, йому всього 3 рочки! У малюка піднялася температура, погіршився стан і трапилася біда – 20 хвилин у дитини не билося сердечко.

З Новомосковська малюка доставили до 6-ї дитячої лікарні санавіацією! У Захарчика діагностована коронавірусна інфекція, пневмонія.”

Хлопчик має й інші проблеми зі здоров’ям, мати виховує його сама. Тож волонтери звертаються по допомогу, аби врятувати дитину.