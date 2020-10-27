У Єлизаветівці вщент вигоріла житлова будівля на 5 квартир

Суцільне згарище замість будинку. Це все, що залишилось після нічної пожежі у селищі Єлизаветівка. Близько третьої ночі там спалахнула одноповерхова житлова будівля на 5 квартир. Усім мешканцям, на щастя, вдалося врятуватися. Утім, домашнє майно на площі у 600 квадратних метрів – вщент згоріло. Гасили вогонь два десятки рятувальників. Приборкали полум’я тільки під ранок, бо воду довелося качати аж за 50 метрів від місця події.

“Попередньо розглядається причина порушення правил пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт в сусідніх квартирах. Остаточну причину назвуть правоохоронні органи.”