Популярна вистава театру Драми та комедії отримала продовження

“Таксист-2”, або відомий сюжет розкручується! Найпопулярніша вистава театру Драми та комедії “Занадто одружений таксист” отримує продовження. Так звану “другу серію” комедії зараз репетирують перед прем’єрою. Що в неї залишилося від попередньої історії, а що нового додали британський драматург Рей Куні та український режисер Жан Мельников, вже знає наша Ірина Каблоцька.

Джон Сміт знов потрапив у халепу! Та коли ж це закінчиться? Схоже, ще не скоро.

Змінювалася назва театру, тепер він Драміком, оновлювалася трупа й керівництво, а вистава “Занадто одружений таксист” збирає аншлаги 15 років поспіль! А тепер ще виходить “Таксист-2”!

Головний маг театральної трупи, він же режисер-постановник двох вистав про таксиста, Жан Мельников показує робочі матеріали п’єс. Те, що у “Таксиста” повинне бути продовження саме у цьому театрі, пояснює просто.

Тому, коли драматург Рей Куні написав ще одну п’єсу про таксиста Сміта, наш театр підхопив ідею. Тим більш, що актори давно, як кажуть, “в темі”.

Що відбуватиметься далі з цими паралельними світами, можна лише фантазувати. Актори та режисер знають, але не розповідають.

Комедія положень, ситуацій й припущень. Невже це те саме, що зараз потрібне глядачу?

Ймовірно так було всі 15 років під час перегляду першої частини “Таксиста”. Історії людини, яка заплуталася сама й морочить всіх. Та продовжить це робити, скоріш за все.

Тож треба йти й дивитися. Прем’єра вже наступними вихідними. Можливо, після неї розпочнеться ще одна багаторічна театральна історія.