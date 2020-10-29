Розпочато будівництво каналізаційного колектора

Боротьба з підтопленнями триває. У Дніпрі розпочали будівництво дощового каналізаційного колектора на житломасиві Перемога. За 2020-й рік цей об’єкт став п’ятим, коли зливову систему зводять з нуля. Тож як виконуються роботи, скільки коштуватиме цей колектор місту та коли його планують ввести в експлуатацію — дивіться в новинах на 11 каналі!

Декілька одиниць спецтехніки, тонни будматеріалів та з десяток комунальників. На Набережній Перемозі розпочали будівництво нового каналізаційного колектора. Тамтешні жителі на цю події чекали десятиліттями. Місцева мешканка Лідія Іванівна каже — ця ділянка чи не одна із найпроблемніших на житломасиві. Як дощ — так одразу потоп, як суха погода, то пил та бруд.

Пам’ятає, як обходила стороною цю дорогу і Луїза. Жінка розповідає — ще 20 років тому закінчила школу, яка знаходиться поруч із проблемною ділянкою.

Будівництво розпочали з тиждень тому, встигли зняти асфальтне покриття та розрити ґрунт. Чим власне і продовжують займатися. Підрядник проєкту каже — роботи дуже багато.

Додає — роботи аж за край і не без складнощів.

Переконатися в тому, що роботи розпочались і все іде за планом приїхав і міський голова Дніпра. Борис Філатов наголосив — проблема каналізаційних колекторів у місті дуже актуальна. Та переконує, її вирішують поступово. Прикладом, цей об’єкт став п’ятим за 2020-й рік. Додає — такі будівництва не з легких та не з дешевих.

А саме майже сім з половиною мільйонів гривень. Та завершити будівництво планують за сорок днів, якщо, звісно, не підведе погода.