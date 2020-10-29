Поліція викрила точки с незаконними ігровими автоматами

Боротьба з незаконними ігровими автоматами. Два таких об’єкти викрили правоохоронці Дніпра цього тижня. Спершу, небайдужий повідомив про кафе з нелегальними ігровими послугами на вулиці 20-річчя Перемоги. Патрульні перевірили заклад й інформація підтвердилась. Слідчі знайшли дев’ять моніторів та два сервери. І вже сьогодні правоохоронці заблокували роботу схожого закладу на вулиці Вокзальній. Оперативна група вилучила 18 системних блоків. Усі деталі з’ясовуються.

Продовжити читання