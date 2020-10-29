Якість повітря сьогодні перевірили в Індустріальному районі міста

Й аж за 22 різноманітними параметрами. Для цього залучили пересувну лабораторію центру екологічного моніторингу. Обладнання надточне та має європейську сертифікацію, кажуть працівники станції. Чи знайшли порушення — дивіться далі в сюжеті.

Завдяки цій пересувній лабораторії центру екологічного моніторингу, якість повітря можна перевірити у будь-якій точці міста. Й аж за 22 показниками. Усе завдяки найточнішому в Україні обладнанню.

Сьогодні перевірку проводять на вулиці Воронезькій в Індустріальному районі міста через скарги місцевих на задимлення. Тут знаходиться одразу декілька підприємств харчової промисловості. Попередні результати: порушень немає. Принаймні так було, поки тривала зйомка цього сюжету. Хоча, твердять фахівці, поблизу деяких підприємств все ж фіксують перевищений рівень шкідливих речовин.

А ще зниження імунітету, що критично в часи пандемії коронавірусу. Реагувати на такі порушення має держекоінспекція. Зафіксувати їх можуть фахівці центру екомоніторингу. Масові перевірки у Дніпрі вже профінансовані міським коштом.

З проханням про перевірку, мешканцям Дніпра варто звертатися до міськради чи облради.