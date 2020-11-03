Чи безпечно грітися електрообігрівачами та газовими плитами?

У Дніпрі поступово вмикають централізоване опалення, починаючи з соціально-важливих будівель. Але на деяких житломасивах досі холодні батареї. Й, у намаганнях зігрітися, жителі пускають у хід електроприлади, газові плити та навіть каміни. Проте іноді бажання комфорту перетворюється на загрозу для життя. Як бути в теплі та безпеці одночасно — вже знають наші журналісти.

Денис вмикає одразу чотири конфорки – з цього починається кожен його ранок. Робить це заради бодай якогось тепла у квартирі, бо батареї все ще крижані. Таким чином обігріває оселю близько години, доки збирається на роботу. Каже: це єдиний спосіб не замерзнути вдома. Електрообігрівача чоловік не має, та і не бачить у ньому потреби. Адже грітися газом — дешевше. Головне, дотримуватися правил, каже Денис.

Лікарі ж такий спосіб зігрітися називають найнебезпечнішим. Адже при горінні виділяється чадний газ. Відчути чи побачити його неможливо. Перші симптоми отруєння з’являються лише за тридцять хвилин після витоку. Виникає раптова нудота, головний біль та запаморочення. Якщо людина при тямі, шанс врятувати її – досить високий.

А ось Аліна мешкає у великому приватному будинку. Обігріти його завжди було проблемою. Спочатку користувалися газовим котлом, але п’ять років тому встановили камін. Він хоча і саморобний, але відповідає усім протипожежним вимогам. Стіни та скло — вогнетривкі, а дим повністю виходить через трубу. В такому способі опалення жінка бачить самі переваги. Це економно. А при правильній експлуатації ще й безпечно.

Та рятувальники застерігають: будь-яке опалення підручними засобами – то потенційна загроза. Тільки минулого тижня надзвичайна служба здійснила з півсотні виїздів. У більшості випадків причиною загорянь стало недотримання правил безпеки при обігріві помешкання.

“Повинні бути іскрогасники. Дрова, наприклад, потрібно розташовувати так, що вони були на відстані не менше одного метра від самого пічного опалення.”

Утім, здебільшого пожежі все ж таки спричиняють електрообігрівачі.

“Тільки використовувати прилади, які для цього призначені, сертифіковані, не залишати без нагляду. В жодному разі не вмикати в подовжувачі, дивитися, щоб електромережа відповідала вимогам.”

Та вже цього тижня у місті обіцяють увімкнути централізоване опалення. Рятувальники сподіваються, що це зменшить кількість нещасних випадків при спробах зігрітися.